Ankara'da elektrik kesintisi: Mumları hazırlayın, saatlerce elektrik olmayacak! 27 Ağustos elektrik kesintisi Ankara elektrik tedarik şirketi BAŞKENT, günlük olarak ilçe ilçe elektrik kesintilerini duyuruyor. Kesintiler hangi ilçelerde olacak? İşte, 27 Ağustos elektrik kesintileri…

Editör: Seda Yeşilyurt

Ankara elektrik tedarik şirketlerinden “BAŞKENT” kentte yaşanacak güncel elektrik kesintilerinin bilgisini Ankaralı vatandaşlarla paylaşıyor.

Ankara’da yaşanacak olan planlı elektrik kesintilerini gün ve sürelerini bildiren Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) 27 Ağustos 2024 Salı günü ile ilgili bilgiler geldi.

HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK OLMAYACAK…

Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi (BAŞKENTEDAŞ) günlük elektrik kesintilerini sitesinde yayınlıyor. Ankara’da yaşanacak elektrik kesintilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.