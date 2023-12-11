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Ankara'da elektrik kesintisi: O ilçeler saatlerce karanlıkta kalacak! İşte 11 Aralık elektrik kesinti listesi

Ankara'da elektrik kesintisi: O ilçeler saatlerce karanlıkta kalacak! İşte 11 Aralık elektrik kesinti listesi Ankara elektrik tedarik şirketi BAŞKENT, günlük olarak ilçe ilçe elektrik kesintilerini duyuruyor. Kesintiler hangi ilçelerde olacak? İşte 30 Kasım elektrik kesintileri…