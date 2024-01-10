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Ankara'da elektrik kesintisi: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! İşte, 10 Ocak elektrik kesinti listesi

Ankara'da elektrik kesintisi: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! İşte, 10 Ocak elektrik kesinti listesi Ankara elektrik tedarik şirketi BAŞKENT, günlük olarak ilçe ilçe elektrik kesintilerini duyuruyor. Kesintiler hangi ilçelerde olacak? İşte, 10 Ocak elektrik kesintileri…