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Ankara'da elektrik kesintisi: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! İşte, 8 Ocak elektrik kesinti listesi

Ankara'da elektrik kesintisi: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! İşte, 8 Ocak elektrik kesinti listesi Ankara elektrik tedarik şirketi BAŞKENT, günlük olarak ilçe ilçe elektrik kesintilerini duyuruyor. Kesintiler hangi ilçelerde olacak? İşte 8 Ocak elektrik kesintileri…