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Ankara'da elektrik kesintisi: O ilçelere saatlerce elektrik verilmeyecek! İşte, 21 Şubat elektrik kesintisi...

Ankara'da elektrik kesintisi: O ilçelere saatlerce elektrik verilmeyecek! İşte, 21 Şubat elektrik kesintisi... Ankara elektrik tedarik şirketi BAŞKENT, günlük olarak ilçe ilçe elektrik kesintilerini duyuruyor. Kesintiler hangi ilçelerde olacak? İşte, 21 Şubat elektrik kesintileri…