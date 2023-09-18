Ankara'da elektrik kesintisi olacak mı, hangi ilçelerde? Ankara'da yaşayan vatandaşlar için BAŞKENT, elektrik kesintilerini günlük olarak yayınlıyor. İlçe ilçe yayınlanan elektrik kesintileri sayesinde de, Ankaralı vatandaşlar önlemlerini alabiliyor. Peki, Ankara'da elektrik kesintisi olacak mı?

ensonhaber.com Ankara elektrik tedarik şirketlerinden birisi olan "BAŞKENT", kentin elektrik kesintileriyle ilgileniyor ve sık sık bu kesintilerin duyurusunu vatandaşlara ulaştırmak için paylaşıyor. Ankara'da yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, BAŞKENT internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor ve detaylara kolayca ulaşılabiliyor. Gün gün ve saat saat sorgulanan bu kesintiler sayesinde, Ankara'daki vatandaşlar zor durumda kalmıyor. Özellikle evden çalışan vatandaşlar, kesintilerin ne zaman geleceğini öğrenmek istiyor.. BAŞKENT her zaman olduğu gibi, 18 Eylül 2023 Pazartesi hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını da yine Ankaralı vatandaşlarla paylaştı. Peki, Ankara'da elektrik ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler.. Ankara elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler BAŞKENT'in internet sitesinde yer alan kesintileri öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz. BAŞKENT ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

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