Haberler



Bilgi



Ankara'da elektrikler kesiliyor! O ilçeler kararacak! İşte 1 Aralık elektrik kesinti listesi...

Ankara'da elektrikler kesiliyor! O ilçeler kararacak! İşte 1 Aralık elektrik kesinti listesi... Ankara elektrik tedarik şirketi BAŞKENT, günlük olarak ilçe ilçe elektrik kesintilerini duyuruyor. Kesintiler hangi ilçelerde olacak? İşte 1 Aralık elektrik kesintileri…