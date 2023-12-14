Ankara'da kesinti üzerine kesinti! Ankaralılar dikkat, elektrikler saatlerce olmayacak! Ankara elektrik tedarik şirketi BAŞKENT, günlük olarak ilçe ilçe elektrik kesintilerini duyuruyor. Kesintiler hangi ilçelerde olacak? İşte 14 Aralık elektrik kesintileri…

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Ankara elekrik tedarik şirketlerinden “BAŞKENT” kentte yaşanacak güncel elektrik kesintilerinin bilgisini Ankara’lı vatandaşlarla paylaşıyor.

Ankara’da yaşanacak olan planlı elektrik kesintilerini gün ve sürelerini bildiren Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) 14 Aralık 2023 Perşembe günü ile ilgili bilgiler geldi.

Hangi ilçelerde elektrik olmayacak…

Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi (BAŞKENTEDAŞ) günlük elektrik kesintilerini sitesinde yayınlıyor. Ankara’da yaşanacak elektrik kesintilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.