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Ankara’da sular kesilecek: O ilçelerde yaşayanlar tedbir alsın! İşte 31 Ekim ASKİ su kesinti listesi

Ankara’da sular kesilecek: O ilçelerde yaşayanlar tedbir alsın! İşte 31 Ekim ASKİ su kesinti listesi Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Başkanlığı, Ankara’nın bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Önlem almak isteyen vatandaşlar su kesintisi yaşanacak bölgeleri araştırıyor. İşte 31 Ekim ASKİ su kesinti tarihleri ve saatleri…