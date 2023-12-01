Ankara’da susuzluk alarmı: O semtlerde oturanlar dikkat! İşte 1 Aralık ASKİ su kesinti listesi

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Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, yaşanacak su kesintisiyle ilgili resmi açıklamayı yaptı.
Su kesintisi yaşanacak bölgelerdeki vatandaşlar, gerekli önlemleri almak için araştırmalarını sürdürüyorlar.
ASKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, su kesintisinin nedeni ise bir arıza olarak belirtiliyor.
Ankara'da su kesintisi yaşanacak bölgeler ve ne zaman suyun geleceği ile ilgili detaylı bilgiler, ASKİ tarafından resmi olarak açıklandı.
İşte Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeler...
Ankara’da su kesintisi yaşayan bölgeler
Ankara’da su kesintisi yaşanacak olan ilçelere aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.