Ankaragücü - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası yarı final Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Ankaragücü, Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler maçın detaylarını araştırmaya başladı. Peki Ankaragücü - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları...

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş maçları başlıyor. MKE Ankaragücü, Medipol Başakşehir'i konuk edecek. İstanbul'da oynanan ilk yarı final karşılaşmasında Medipol Başakşehir, Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etmişti. Ankaragücü'nün finale yükselmesi için Başakşehir'e 2 farkla üstünlük kurması gerekiyor. Ankaragücü'nün 1 farkla üstünlüğü durumunda maç uzatmalara gidecek. Durum bozulmazsa penaltı atışları gerçekleşecek. Ancak bu maçta beraberlik olması durumunda Başakşehir adını finale yazdıracak. Medipol Başakşehir, Ankaragücü ile son 13 maçı da kaybetmedi. Başakşehir finale yükselmesi durumunda tarihinde 2. kez final maçına çıkacak. Futbolseverler tarafından heyecanla beklenen maçın detayları belli oldu. Peki Ankaragücü - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar... Ankaragücü - Başakşehir maçı ne zaman? Eryaman Stadı'nda başlayacak olan Ankaragücü - Başakşehir maçı 25 Mayıs Perşembe günü (yarın) saat 20:30'da başlayacak. Maç, A Spor ekranlarında canlı yayınlanacak.