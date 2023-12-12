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Ankaralılar elektrikler gidiyor! Bu kadar büyüğü hiç olmamıştı! İşte 12 Aralık elektrik kesinti listesi...

Ankaralılar elektrikler gidiyor! Bu kadar büyüğü hiç olmamıştı! İşte 12 Aralık elektrik kesinti listesi... Ankara elektrik tedarik şirketi BAŞKENT, günlük olarak ilçe ilçe elektrik kesintilerini duyuruyor. Kesintiler hangi ilçelerde olacak? İşte 12 Aralık elektrik kesintileri…