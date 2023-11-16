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Ankara'nın bazı ilçelerinde karanlık hakim! Elektrik kesintisi duyuruldu

Ankara'nın bazı ilçelerinde karanlık hakim! Elektrik kesintisi duyuruldu Ankara'da yaşayan vatandaşlar için BAŞKENT, elektrik kesintilerini günlük olarak yayınlıyor. İlçe ilçe yayınlanan elektrik kesintileri sayesinde de, Ankaralı vatandaşlar önlemlerini alabiliyor. Peki, Ankara'da elektrik kesintisi olacak mı?