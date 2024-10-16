Anne köftesine rakip: Harcına 1 kaşık ekleyin, lezzeti katlanacak

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Evde yapılan köfteler bazen annelerimizin lezzetini yakalayamıyor olabilir.

Köfte harcına bir kaşık kuyruk yağı ekleyerek, siz de tadına doyulmaz köfteler yapabilirsiniz.

Ünlü beslenme uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay'ın da önerdiği kuyruk yağı, sadece lezzet katmakla kalmaz, aynı zamanda sağlık açısından da büyük faydalar sunar.

Bağışıklık sistemini güçlendirir, kan basıncını dengeler ve sinir hücrelerine iyi gelir. Köftenizi daha lezzetli ve besleyici hale getirmek için bu basit yöntemi mutlaka deneyin.

İşte anne köftesi tarifi!

Malzemeler

· 1 kg dana döş kıyma

· 200 gr çok ince doğranmış veya çekilmiş kuyruk yağı

· 1 bayat ekmek içi

· 1 su bardağı ince bulgur

· 1 demet maydanoz

· 4 adet çarliston biber

· 5 diş sarımsak

· 1 tatlı kaşığı kimyon

· 1 tatlı kaşığı tuz

· 1 tatlı kaşığı karabiber

· 1 çay kaşığı pulbiber

· 1 çay kaşığı kekik

Yapılışı

İlk adım, biberleri ince ince doğramak; bu işlem size zor geliyorsa blender kullanarak kolayca halledebilirsiniz.

Kıyma ve yağı güzelce karıştırdıktan sonra, ince doğranmış maydanozları ve ufaladığınız bayat ekmek içini eklemeyi unutmayın.

Daha sonra bulgur, rendelenmiş sarımsak ve baharatlarla harmanladığınız karışımı iyice yoğurun.

Baharat konusunda özgürsünüz, sevdiğiniz tatları ekleyebilirsiniz. Unutmayın, köfteyi ne kadar çok yoğurursanız, lezzeti o kadar artacaktır.

Eğer vaktiniz varsa, yoğurduktan sonra köfteyi buzdolabında dinlendirmek de tadını iyice oturtacaktır.