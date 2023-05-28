ANTALYA SEÇİM SONUÇLARI 2023 | 28 Mayıs Antalya cumhurbaşkanlığı ikinci tur oy oranları 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde oy kullanma işlemleri tamamlandı. Milyonlarca vatandaşın gözü seçim sonuçlarında. Arama motorlarında Antalya seçim sonuçları araştırılıyor. Antalya ikinci tur seçim sonuçları ve oy oranlarını buradan takip edebilirsiniz.

Yurt genelinde oy kullanma işlemleri saat 17:00'de tamamlandı. Türkiye tarihi seçimde bugün bir kez daha sandık başına geçti.

Vatani görevini yerine getiren milyonlarca vatandaş, sandıkların kapanmasıyla seçim sonuçlarına odaklandı.

60 milyondan fazla seçmenin oy kullandığı cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında tercih yapıldı.

Seçim sonuçları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Seçim sonuçlarının merak edildiği illerden biri de Antalya oldu.

Antalyalı vatandaşlar arama motorlarında, "Antalya'da kim önde? Antalya ikinci tur seçim sonuçları" sorularını araştırıyor. İşte 28 Mayıs Antalya seçim sonuçları ve oy oranları...

Antalya ikinci tur seçim sonuçları

28 Mayıs Antalya cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçim sonuçları ve oy oranları şu şekilde:

Açılan sandık: %46.48

Recep Tayyip Erdoğan: 330.994 oy %46.15

Kemal Kılıçdaroğlu: 386.258 oy %53.85

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