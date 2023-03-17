ANTALYA SU KESİNTİLERİ LİSTESİ! 17 Mart Cuma Antalya su kesintisi tarih ve saatleri! Antalya'da ikamet eden vatandaşlar tarafından 17 Mart 2023 Cuma gününde Antalya'da su kesintisi meydana gelecek olan ilçeler ve saatler sık sık sorgulanıyor. Bugün gün içerisinde Antalya'da gerçekleşecek su kesintileri ASAT tarafından duyuruldu.

Bugün 17 Mart 2023 tarihinde Antalya'da meydana gelen su kesintilerini sorgulamaya başladı. Antalya'da yaşayan ve suların gelmesini bekleyen pek çok vatandaş "Antalya'da sular ne zaman gelecek?" sorusunu arama motorlarında araştırıyor. İşte 17 Mart Antalya su kesintileri listesi...

17 Mart Antalya su kesintileri!

Önceki gün, gün içinde su kesintisi yaşanan bölgeler arasında Kemer, Manavgat ve Kemer gibi bölgeler bulunuyordu. 17 Mart günü için yeni bir kesinti açıklanmadı. Ancak Antalya'nın ilçelerinde gerçekleşecek olan yeni kesintilerin ayrıntılarına ve diğer tüm kesintilere ASAT resmi sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

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