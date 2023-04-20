ANTALYA SU KESİNTİLERİ LİSTESİ! 20 Nisan Perşembe Antalya su kesintisi tarih ve saatleri... Antalya'da yaşayan vatandaşlar tarafından 20 Nisan 2023 Perşembe gününde Antalya'da su kesintisi meydana gelecek olan ilçeler ve saatler sık sık sorgulanıyor. İşte bugün gün içerisinde Antalya'da gerçekleşecek su kesintileri...

20 Nisan 2023 tarihinde Antalya'da yaşanan su kesintileri sorgulanmaya başladı. Pek çok vatandaş Antalya'da suların gelmesini beklerken "Antalya'da sular ne zaman gelecek?" sorusunu arama motorlarında araştırıyor. İşte 20 Nisan Antalya su kesintileri listesi...

20 Nisan Antalya su kesintileri!

Geçtiğimiz günlerde, gün içinde su kesintisi yaşanan bölgeler arasında Kemer ve Manavgat gibi bölgeler bulunuyordu. 20 Nisan 2023 günü için ise yeni bir kesinti açıklanmadı. Sitede son olarak çalışma yapıldığı duyurusu yer almıştı.

Fakat Antalya'nın ilçelerinde gerçekleşecek olan yeni kesintilerin ayrıntılarına ve diğer tüm kesintilere ASAT resmi sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

ANTALYA SU KESİNTİLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN!