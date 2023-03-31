ANTALYA SU KESİNTİLERİ LİSTESİ! 31 Mart Cuma Antalya su kesintisi tarih ve saatleri Antalya'da yaşayan vatandaşlar tarafından 31 Mart 2023 Cuma gününde Antalya'da su kesintisi meydana gelecek olan ilçeler ve saatler sık sık sorgulanıyor. Bugün gün içerisinde Antalya'da gerçekleşecek su kesintileri ASAT tarafından açıklandı.

31 Mart 2023 tarihinde Antalya'da yaşanan su kesintileri sorgulanmaya başladı. Antalya'da yaşayan ve suların gelmesini bekleyen pek çok vatandaş "Antalya'da sular ne zaman gelecek?" sorusunu arama motorlarında araştırıyor. İşte 31 Mart Antalya su kesintileri listesi...

31 Mart Antalya su kesintileri!

Önceki günlerde, gün içinde su kesintisi yaşanan bölgeler arasında Kemer, Manavgat ve Kemer gibi bölgeler bulunuyordu. 31 Mart 2023 günü için ise yeni bir kesinti açıklanmadı. Sitede çalışma yapıldığı duyurusu yer aldı.

Fakat Antalya'nın ilçelerinde gerçekleşecek olan yeni kesintilerin ayrıntılarına ve diğer tüm kesintilere ASAT resmi sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

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