ANTALYA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? 11 Nisan Salı Antalya su kesintisi tarih ve saatleri...

11 Nisan 2023 tarihinde Antalya'da yaşanan su kesintileri sorgulanmaya başladı. Antalya'da ikamet eden ve suların gelmesini bekleyen pek çok vatandaş "Antalya'da sular ne zaman gelecek?" sorusunu arama motorlarında araştırıyor. İşte 11 Nisan Antalya su kesintileri listesi...
11 Nisan Antalya su kesintileri!
Önceki günlerde, gün içinde su kesintisi yaşanan bölgeler arasında Kemer, Manavgat ve Kemer gibi bölgeler bulunuyordu. 11 Nisan 2023 günü için ise yeni bir kesinti açıklanmadı. Sitede son olarak çalışma yapıldığı duyurusu yer almıştı.
Fakat Antalya'nın ilçelerinde gerçekleşecek olan yeni kesintilerin ayrıntılarına ve diğer tüm kesintilere ASAT resmi sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.