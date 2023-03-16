ANTALYA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? 16 Mart Perşembe Antalya su kesintisi tarih ve saatleri!

Bugün 16 Mart 2023 tarihinde Antalya'da meydana gelen su kesintilerini sorgulamaya başladı. Antalya'da ikamet eden ve suların gelmesini bekleyen birçok vatandaş "Antalya'da sular ne zaman gelecek?" sorusunu arama motorlarında araştırıyor. İşte 16 Mart Antalya su kesintileri listesi...
16 Mart Antalya su kesintileri!
16 Mart 2023 günü, gün içinde su kesintisi yaşanacak olan bölgeler arasında Kemer, Manavgat ve Kemer gibi bölgeler bulunuyor. Antalya'nın bu bölgelerinde gerçekleşecek olan kesintilerin ayrıntılarına ve diğer tüm kesintilere ASAT resmi sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.