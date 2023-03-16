ANTALYA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? 16 Mart Perşembe Antalya su kesintisi tarih ve saatleri! Antalya'da yaşayan vatandaşlar tarafından 16 Mart 2023 Perşembe gününde Antalya'da su kesintisi meydana gelecek olan ilçeler ve saatler sık sık sorgulanıyor. Bugün gün içerisinde Antalya'da gerçekleşecek su kesintileri ASAT tarafından açıklandı.

Bugün 16 Mart 2023 tarihinde Antalya'da meydana gelen su kesintilerini sorgulamaya başladı. Antalya'da ikamet eden ve suların gelmesini bekleyen birçok vatandaş "Antalya'da sular ne zaman gelecek?" sorusunu arama motorlarında araştırıyor. İşte 16 Mart Antalya su kesintileri listesi... 16 Mart Antalya su kesintileri! 16 Mart 2023 günü, gün içinde su kesintisi yaşanacak olan bölgeler arasında Kemer, Manavgat ve Kemer gibi bölgeler bulunuyor. Antalya'nın bu bölgelerinde gerçekleşecek olan kesintilerin ayrıntılarına ve diğer tüm kesintilere ASAT resmi sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz. ANTALYA SU KESİNTİLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN!