ANTALYA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? 18 Mart Cumartesi Antalya su kesintisi tarih ve saatleri! Antalya'da yaşayan vatandaşlar tarafından 18 Mart 2023 Cumartesi gününde Antalya'da su kesintisi meydana gelecek olan ilçeler ve saatler sık sık sorgulanıyor. Bugün gün içerisinde Antalya'da gerçekleşecek su kesintileri ASAT tarafından açıklandı.

Bugün 18 Mart 2023 tarihinde Antalya'da yaşanan su kesintilerini sorgulamaya başladı. Antalya'da yaşayan ve suların gelmesini bekleyen pek çok vatandaş "Antalya'da sular ne zaman gelecek?" sorusunu arama motorlarında araştırıyor. İşte 18 Mart Antalya su kesintileri listesi...

18 Mart Antalya su kesintileri!

Önceki günlerde, gün içinde su kesintisi yaşanan bölgeler arasında Kemer, Manavgat ve Kemer gibi bölgeler bulunuyordu. 18 Mart günü için ise yeni bir kesinti açıklanmadı. Ancak Antalya'nın ilçelerinde gerçekleşecek olan yeni kesintilerin ayrıntılarına ve diğer tüm kesintilere ASAT resmi sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

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