ANTALYA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? 28 Nisan Cuma Antalya su kesintisi tarih ve saatleri... Antalya'da ikamet eden vatandaşlar tarafından 28 Nisan 2023 Cuma gününde Antalya'da su kesintisi meydana gelecek olan ilçeler ve saatler sık sık sorgulanıyor. İşte bugün gün içerisinde Antalya'da gerçekleşecek su kesintileri...

Bugün 28 Nisan 2023 tarihinde Antalya'da meydana gelen su kesintileri sorgulanmaya başladı. Pek çok vatandaş Antalya'da suların gelmesini beklerken "Antalya'da sular ne zaman gelecek?" sorusunu arama motorlarında araştırıyor. İşte 28 Nisan Antalya su kesintileri listesi...

28 Nisan Antalya su kesintileri!

Geçtiğimiz günlerde, gün içinde su kesintisi yaşanan bölgeler arasında Kemer ve Manavgat gibi bölgeler yer alıyordu. 28 Nisan 2023 günü için ise başka bir kesinti açıklanmadı. Sitede son olarak çalışma yapıldığı duyurusu yer almıştı.

Ancak Antalya'nın ilçelerinde gerçekleşecek olan diğer yeni kesintilerin ayrıntılarına ve diğer tüm kesintilere ASAT resmi sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

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