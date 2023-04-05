ANTALYA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? 5 Nisan Çarşamba Antalya su kesintisi tarih ve saatleri Antalya'da yaşayan vatandaşlar tarafından 5 Nisan 2023 Çarşamba gününde Antalya'da su kesintisi meydana gelecek olan ilçeler ve saatler sık sık sorgulanıyor. Bugün gün içerisinde Antalya'da gerçekleşecek su kesintileri ASAT tarafından duyuruldu.

Bugün 5 Nisan 2023 tarihinde Antalya'da yaşanan su kesintileri sorgulanmaya başladı. Antalya'da yaşayan ve suların gelmesini bekleyen birçok vatandaş "Antalya'da sular ne zaman gelecek?" sorusunu arama motorlarında araştırıyor. İşte 5 Nisan Antalya su kesintileri listesi... 5 Nisan Antalya su kesintileri! Önceki günlerde, gün içinde su kesintisi yaşanan bölgeler arasında Kemer, Manavgat ve Kemer gibi bölgeler bulunuyordu. 5 Nisan 2023 günü için ise yeni bir kesinti açıklanmadı. Sitede çalışma yapıldığı duyurusu yer aldı. Fakat Antalya'nın ilçelerinde gerçekleşecek olan yeni kesintilerin ayrıntılarına ve diğer tüm kesintilere ASAT resmi sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz. ANTALYA SU KESİNTİLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN!