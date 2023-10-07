Antalyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler.. Antalyaspor ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8. hafta mücadelesinde kozlarını paylaşacak. Futbolseverler zorlu maçın detaylarını öğrenmek için araştırma yapmaya başladı. İşte maçın detayları..

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig 9. hafta maçında deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Sarı kırmızılıla hafta içi oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında deplasmanda Manchester United'ı 3-2 yenerek büyük moral depoladı.

Hem Süper Lig'de hem Şampiyonlar Ligi'nde yoluna dolu dizgin devam etmek isteyen Okan Buruk ve öğrencileri zorlu Antalyaspor deplasmanına çıkıyor.

Nuri Şahin'in çalıştırdığı Antalyaspor bu sezon oynadığı 7 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 3 beraberlik elde etti. Antalyaspor topladığı 9 puan ile ligde 11. sırada yer alıyor.

Antalyaspor Trendyol Süper Lig'de oynadığı son iki maçı kazanmayı başardı. Nuri Şahin ve öğrencileri Galatasaray'ı yenerek bu seriyi devam ettirmek istiyor.

Öte yandan Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray ligde bu sezon oynadığı 7 maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

Trendyol Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde yenilgisi bulunmayan sarı kırmızılılar Antalyaspor engelini aşarak yoluna namağlup devam etmek istiyor.

Peki, Antalyaspor - Galatasaray maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar..

Antalyaspor - Galatasaray maçı ne zaman?

Antalyaspor - Galatasaray maçı 7 Ekim Cumartesi (bugün) günü saat 19:00'da başlayacak. Corendon Airlines Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Antalyaspor - Galatasaray maçını hakem Zorbay Küçük yönetecek. Zorbay Küçük'ün yardımcılığını ise Furkan Ürün ve Murat Temel yapacak.

Muhtemel 11'ler

Antalyaspor : Leite, Bünyamin, Ömer Toprak, Veysel, Güray, Saric, Erdal, Jehezkel, De Streek, Larsson, Buksa

Galatasaray : Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Ndombele, Barış Alper, Zaha, Kerem Aktürkoğlu, Icardi