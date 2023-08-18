Antalyaspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Trendyol Süper Lig'de 2. hafta Antalyaspor - Konyaspor maçı ile başlıyor. İşte zorlu maçın detayları..

ensonhaber.com Antalyaspor ile Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 2. hafta açılış maçında karşı karşıya gelecek. Antalyaspor ile Konyaspor'un kozlarını paylaşacağı maç futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Süper Lig'in 1. haftasında Antalyaspor deplasmanda Trabzonspor'a 1-0 mağlup olurken Konyaspor evinde İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı. Ligde ilk galibiyetini almak isteyen iki takımın karşı karşı geleceği maç için geri sayım başladı. Peki, Antalyaspor - Konyaspor maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları.. Antalyaspor - Konyaspor maçı ne zaman? Antalyaspor - Konyaspor maçı 18 Ağustos Cuma (bugün) günü saat 21:00'de oynanacak. Corendon Airlines Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak.