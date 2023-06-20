AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 AÖF final sınavı sonuç tarihi.. AÖF final sınavlarının yapılmasıyla birlikte adaylar sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi final sınavları 3-4 Haziran ile 10-11 Haziran tarihleri arasında tamamlandı.

AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu sık sık internette araştırılıyor.

81 ilde yapılan sınavların ardından sınavda ter döken binlerce aday AÖF final sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi merakla beklemeye başladı.

Peki, AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF final sınavı sonuç tarihi belli oldu mu?

Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

AÖF final sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunda Anadolu Üniversitesi'nden henüz bir açıklama yapılmadı.

Sınav sonuçları, genellikle sınavdan 15 gün sonra açıklanıyor. Buna göre AÖF final sınavı sonuçlarının 25 Haziran tarihine kadar açıklanması öngörülüyor.