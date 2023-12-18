AÖL sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AÖL sınav belgesi nereden, nasıl alınır? Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınav tarihleri için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) AÖL sınav giriş belgeleri için tarih verdi. İşte, 2023 AÖL ne zaman yapılacak ve sınav giriş yeri öğrenme ekranı…

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Açık Öğretim Lisesi birinci dönem sınavlarına artık çok az bir zaman kaldı. Sınav için son hazırlıklar yapılırken sınav tarihi ve yeri araştırılmaya başladı. İşte, sınava katılacak öğrenciler için “AÖL sınav tarihleri ne zaman? AÖL sınav yerleri açıklandı mı? AÖL sınav giriş belgesi nereden alınır?” sorularının yanıtı…

AÖL 1. Dönem sınavları ne zaman yapılacak?

2023-2024 MEB takvimine göre AÖL sınavı 23-24 Aralık tarihleri arasında yapılacak. Sınavlar 3 oturum şeklinde gerçekleşecek.

1. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da,

2. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,

3. Oturum: 24 Aralık 2023 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da.

AÖL sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

Açıköğretim Lisesi (AÖL) sınav giriş yerlerinin öğrenileceği belgeler 18 Aralık 2023 tarihinden itibaren erişime sunulacak.

AÖL sınav giriş belgesi nereden ve nasıl alınır?

Sınava girecek olan öğrenciler fotoğraflı sınav giriş belgelerini T.C. kimlik veya Öğrenci numarası ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden giriş yaparak alabilecekler.

Fotoğraflı sınav giriş belgeleri olmayan öğrenciler sınava alınmayacak. Bu durumda olan öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için sınav tarihinden önce Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne müracaat ederek fotoğrafını bilgi yönetim sistemine yükletmesi gerekmektedir.