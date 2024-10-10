Apartman sakinlerine müjde: O ücret artık tarih oldu

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Menemen'deki bir apartmanda yaşanan çatı yenileme krizi, kat maliklerini mahkemeye taşıdı.

Apartman yönetimi tarafından yenileme için bir firma ile anlaşma yapılmasına rağmen, bazı kat malikleri bu bedeli ödemedi.

Bunun üzerine icra takibi başlatıldı ve olay yargıya taşındı. Mahkeme, maliklerin itirazlarını reddederken, Yargıtay 20. Hukuk Dairesi de bu kararı onayladı.

Karara göre, çatı yenileme bedelini ödemeyen malikler icra takibine karşı yükümlü bulunarak, ödeme yapmamak için yasal bir hakka sahip olmadıkları hükmüne varıldı.

ÖDEME ZORUNLULUĞU YOK

Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 2071c maddesine dayanarak verilen kararda, çatı yenileme bedelinin tüm kat maliklerinin onayı olmadan ödenemeyeceği vurgulandı.

Karara göre, bu tür projelerde yapılacak değişikliklerin oy birliği ile kabul edilmesi gerektiği belirtilirken, çatı yenileme gibi işlemlerin proje değişikliği kapsamına girdiği ifade edildi.

Ayrıca, belediye onayı alınmamış proje değişikliklerinin maliyetlerine, bu değişikliklere onay vermeyen kat maliklerinin katılmak zorunda olmadığı da karar altına alındı.