Apple diyenler yanıldı! Dünyanın en değerli şirketi bakın neresi oldu...

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‘Dünyanın en değerli şirketi hangisidir?’ diye sorsak şüphesiz çoğu kişiden ABD merkezli teknoloji devi Apple cevabını alırız.

Ancak son yapılan analizlerle birlikte dünyanın en değerli şirketleri sıralamasında Apple o çip üreticisinin gerisinde kaldı.

Borsadaki hisseleri yükselişe geçen şirket piyasa değerindeki yükselişle tahtın sahibi olmayı başardı. Bakın dünyanın en değerli şirketi neresi olmuş.

APPLE GERİSİNDE KALDI!

Nvidia'ın Nasdaq borsasında işlem gören hisseleri, salı günü yüzde 2,84 değer kazanarak hisse başına 139,91 dolara yükselmeyi başardı.

Böylelikle şirketin toplam piyasa değeri, hisselerindeki yükselişle birlikte 3,43 trilyon dolara ulaştı.Bu yükselişle birlikte, Apple'ın 3,38 trilyon dolarlık piyasa değerini aşan Nvidia, ikinci kez dünyanın en değerli şirketi unvanını aldı.