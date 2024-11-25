Apple Watch şarjlarında yangın tehlikesi! O modeller için toplatılma kararı alındı…

Haber Merkezi

Akıllı saat markaları arasında en çok tercih edilen Apple kullanıcılarını şaşkına çevirecek bir uyarı yapıldı. Apple Watch cihazları için kullanılan popüler şarj cihazı markası hakkında toplatılma kararı alındı.

Evinde o marka şarj cihazı olan hemen kaldırıyor. Yangın riskine neden olabileceği belirtilen şarj cihazları marka tarafından geri çağrılıyor.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, ürünün lityum hücrelerinin aşırı ısınma riski taşıdığını ve bunun ciddi bir yangın tehlikesi oluşturabileceğini duyurdu.

O MODEL ŞARJLARDAN UZAK DURUN!

Apple Watch kullanıcıları tarafından kullanılan Belkin markasına ait olan BoostCharge Pro Hızlı Kablosuz Şarj Cihazı Apple Watch + Power Bank 10K (BPD005) modeli, üretim sırasında ortaya çıkan bir sorun nedeniyle geri çağrılıyor.

Marka, müşterilerine herhangi bir zarar gelmemesi için bu modelin kullanılmaması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. Şirket, şimdiye kadar herhangi bir yaralanma bildirilmediğini ve sadece bu ürünün geri çağrıldığını vurguladı. Belirtilen model dışında Belkin tarafından üretilen diğer şarj cihazlarına herhangi bir problem bulunmuyor.