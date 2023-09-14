Apple’dan ters köşe! Zam bekleniyordu, indirim geldi: İşte yeni iPhone fiyatları Apple, iPhone 15 serisinin tanıtımının ardından Türkiye fiyatlarına zam beklenirken indirim geldi. Bazı modellerin fiyatları düştü. İşte yeni iPhone fiyatları…

ensonhaber.com

Teknoloji devi Apple, yeni cihazı iPhone 15 serisini tanıttı. 22 Eylül’de ön satışa çıkacak olan cihazların Türkiye fiyatları da belli oldu.

Apple, yeni iPhone 15 serisini tanıttıktan sonra bazı mevcut iPhone modellerinde büyük indirime gitti.

Apple Türkiye'nin resmi internet sitesinde yapılan güncellemeye göre, indirimler birçok kullanıcının dikkatini çekecek düzeyde.

Yeni iPhone 15 serisinin tanıtımı ile birlikte, Apple, geçmiş nesil iPhone modellerinde fiyat indirimleri uygulayarak müşterilerine daha uygun fiyatlı seçenekler sunuyor.

İndirimler, bazı iPhone modellerinde 5.000 TL'ye kadar varan avantajlar sağlıyor.

İşte indirim uygulanan iPhone modelleri ve yeni fiyatları

iPhone 14 128 GB

Eski fiyatı: 48.304 TL / Yeni fiyatı: 43.999 TL

iPhone 14 256 GB

Eski fiyatı: 52.372 TL / Yeni fiyatı: 47.999 TL

iPhone 14 512 GB

Eski fiyatı: 60.507 TL / Yeni fiyatı: 55.999 TL

iPhone 14 Plus 128 GB

Eski fiyatı: 53.389 TL / Yeni fiyatı: 49.999 TL

iPhone 14 Plus 256 GB

Eski fiyatı: 57.457 TL / Yeni fiyatı: 53.999 TL

iPhone 14 Plus 512 GB

Eski fiyatı: 65.592 TL / Yeni fiyatı: 61.999 TL

iPhone 13 128 GB

Eski fiyatı: 40.677 TL / Yeni fiyatı: 36.999 TL

iPhone 13 256 GB

Eski fiyatı: 44.745 TL / Yeni fiyatı: 40.999 TL

iPhone 13 512 GB

Eski fiyatı: 52.880 TL / Yeni fiyatı: 48.999 TL

iPhone 12, 13 Mini ve 14 Pro satıştan kalktı

Diğer yandan iPhone 15 ailesi tanıtıldıktan sonra Apple, iPhone 12, iPhone 13 Mini ve iPhone 14 Pro modellerinin satışını Türkiye online mağazasından kaldırdı.