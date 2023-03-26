Ara tatil ne zaman? Yeni MEB takvimi açıklandı! Okullarda Nisan ara tatili ne zaman yapılacak? Ara tatillerin kaldırılıp kaldırılmadığı konusu merak edilmeye başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan konu hakkında önemli bir açıklama geldi. Peki okullarda ara tatil ne zaman?

Bu sene okullarda ara tatil tarihleri merak edilmeye başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre bu sene Nisan ara tatilinin tarihleri belli oldu. Ayrıca Nisan ayı ara tatilinin Ramazan Bayramı tatiliyle birleştirilmesi bekleniyor.

Ara tatil ne zaman yapılacak?

17-20 Nisan tarihlerinde uygulanacak olan ara tatilin 21 Nisan'da başlayacak olan Ramazan Bayramı tatiliyle birleştirilmesi bekleniyor. Ülkemizde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası okulların ikinci dönem açılışında gecikme yaşanmıştı.

Bu sebeple ikinci ara tatilin iptal edilip edilmeyeceği merak edilmeye başlanmıştı.

MEB'in takviminde yayınlanan yeni bilgilere göre tatil 17 Nisan Pazartesi günü başlayacak, Ramazan Bayramı arifesi olan 20 Nisan Perşembe günü öğlen bitmiş olacak. Bunun yanı sıra 3,5 gün sürecek olan ikinci ara tatil, Ramazan Bayramı resmi tatiliyle birleştirilmiş olacak.

Okullarda ilk ara tatil 14-18 Kasım tarihleri arasında yapılmıştı. Yaz tatilinin ise 16 Haziran 2023 tarihinde başlaması bekleniyor.