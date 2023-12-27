Ara transfer dönemi başladı mı, ne zaman başlıyor? Süper Lig 2023/2024 ara transfer dönemi..

Trendyol Süper Lig'de ilk yarının sona ermesinin ardından ara transfer döneminin başlayacağı tarih merak edilmeye başladı.
Futbolseverler ara transfer döneminin ne zaman başlayacağını öğrenmek için arama motorlarında arama yapmaya başladı.
Takımlarının yapacağı transferleri büyük merakla bekleyen futbolseverler ara transfer sezonunu büyük bir heyecanla bekliyor.
Trendyol Süper Lig'in araya girmesinin ardından "Süper Lig'de ara transfer dönemi ne zaman başlıyor?" sorusu yanıt aramaya başladı.
Peki, Trendyol Süper Lig'de ara transfer dönemi ne zaman başlıyor? İşte merak edilen o tarih...
Ara transfer dönemi ne zaman başlıyor?
Türkiye Futbol Federasyonu'nun sezon öncesi paylaştığı takvime göre ara transfer döneminin başlayacağı tarih belli oldu.
Trendyol Süper Lig'de ara transfer dönemi 11 Ocak 2024 Perşembe günü başlayacak. Ara transfer dönemi 9 Şubat 2024 Cuma günü sona erecek.