Araba camlarındaki siyah noktaların sırrı ortaya çıktı! Meğer felaketten koruyormuş… Araba camlarında bulunan siyah noktalarının neden yapıldığını hiç merak ettiniz mi? Öyle bir sebebi varmış ki resmen bir felaketi önlüyormuş…

ensonhaber.com

Her araba camında bulunan siyah şeritler aslında bir felaketten korumak için yapılmış. Birçok araç sahibi, arabalarının camlarında frit adı verilen siyah şeritlerin ne işe yaradığı konusunda bilgi sahibi değil.

Frit adını verilen ve siyah benek şeklinde olan bu şeritlerin öncelikli amacı güvenli bir sürüş. Fritlerin geliştirilme aşamasına baktığımızda ise otomobil tekenolojisinin geliştirilmeye başlandığı ilk dönemlerde araçların önünde bulunan cam paneli sabit tutabilmek adına metal çerçeveler kullanıyordu.

Giderek gelişen teknoloji sonucunda bu kaba görüntüye neden olan çerçevelerin yerini yapıştırıcı özellikli olan şeritlere bıraktı. Günümüzde her araba bu siyah benek şeklindeki şeritlere rastlamamız mümkün.

O siyah şerit felaketten koruyor…

Genellikle çocuklar ya da araba konusunda deneyimi olmayan bireyler tarafından gereksiz bir ayrıntı olarak düşünülen bu siyah şeritler, zaman zaman tırnaklar kullanılarak çıkarılmaya çalışılsa da, üreticiler üretim aşamasında filitlerin önemini kavradıkları için, bu şeritleri çıkarılamaz şekilde tasarlıyorlar.

Üretan dolgu macunu, camı çerçeveye sıkıca yapıştıran ve bu siyah bandın altına yerleştirilen bir malzemedir. Bu konum, Güneş'in yaydığı ultraviyole ışınlarından korunmasını sağlar.

Böylece yapışkanın erimesi önlendiği gibi, camların sağlam tutunmasını sağlayarak patlama gibi olası büyük felaketlerin önüne geçilir. Aynı zamanda, camın güçlü bir şekilde tutunması ve içeriye yağmur suyunun girmesini de engeller.

Cam ile siyah şerit arasındaki küçük noktaların tasarımı, noktaların siyah olması nedeniyle camın diğer bölgelerine göre daha fazla ısınmasından kaynaklanmaktadır.

Bu tasarım, sıcaklığı cama daha dengeli bir şekilde dağıtarak optik bozulma veya merceklenmeyi azaltmayı amaçlar. Özellikle ön camda bu tasarım daha fazla kullanılarak, optik bozulmayı minimuma indirme amacını taşır.

Ayrıca, eğer bu yumuşak geçiş olmasaydı, belirgin renk farkları ortaya çıkacak ve estetik açıdan rahatsız edici olacaktı. Bu nedenle, daha ince ve uyumlu bir geçişle, genel estetik görünümün daha çekici olması sağlanır.