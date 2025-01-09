Arabaların bakımı ŞOK’tan! Oto bakım ürünleri geliyor: İşte fiyatlar...

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ŞOK market, 11-18 Ocak tarihleri arasında geçerli olacak yeni aktüel ürün kataloğunu duyurdu.

Türkiye'deki en uygun fiyatlarla alışveriş yapma fırsatı sunan ŞOK, 2025 yılına hızlı bir başlangıç yaparak müşterilerine cazip indirimler sunuyor.

Bu hafta özellikle araç sahipleri için özel fırsatlar dikkat çekiyor. Oto bakım ürünlerine yönelik büyük indirimler gerçekleştirecek.

ŞOK’un 11-18 Ocak tarihli kataloğunda, oto bakım ürünlerinin yanı sıra ev gereçleri, gıda ürünleri ve daha birçok farklı kategoride indirimli ürünler yer alıyor.

İşte ŞOK 11 Ocak indirim kataloğu…