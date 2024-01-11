Arabanın camına bir parça karton koyun, bakın ne oluyor Kış aylarında aracını açık otoparka ya da sokağa bırakan sürücülerin karşılaştığı cam buzlanma sorununa son! Camınıza bırakacağınız bir parça karton bakın ne işe yarayacak.

ensonhaber.com

Kış aylarının vazgeçilmezi olan buzlu cam sorununa karşı, sürücüler için etkili ipuçları gün yüzüne çıktı.

Araçlarını açık otoparka ya da sokağa bırakan sürücülerin sıkça karşılaştığı bu sorun, silecek lastiklerine zarar vermemek adına pratik çözümlerle aşılabilir.

Soğuk hava şartlarında aracınızın camlarını buzdan korumanın birkaç etkili yöntemi bulunuyor.

Öncelikle, buz çözücü spreylerin kullanılması ya da sert silmek yerine daha nazik bir şekilde camları temizlemek bu sorunu çözmek için genel pratik yöntemler arasında yer alıyor.

Ancak, silecek lastiklerini koruma noktasında daha fazla önlem almak da önem taşıyor.

Silecek lastiklerinizi korumak ve ömrünü uzatmak için bu yöntemi deneyin!

Ön cama karton sıkıştırın

Karton parçası kullanarak aracın ön camına koruma sağlamak, silecek lastiklerini zarardan koruyarak sürücülere büyük bir kolaylık sağlıyor.

Uygulama oldukça basit: Gece öncesinde, aracın ön camına bir karton parçası yerleştirmek, buzlanma sorununu minimize ediyor.

Karton parçası, silecek lastiklerinin cam yüzeyine yapışmasını önleyerek aracın camlarının buz tutmasını engelliyor.

Ancak, dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta bulunuyor: Hava yağışlı ve don tutacak bir durumdaysa, karton ıslanabilir ve parçalanabilir. Bu durumda, karton parçaları donarak cam yüzeyine yapışabilir ve silecek lastiklerinize zarar verebilir.

Bu nedenle, bu pratik yöntemin kuru havalarda uygulanması önem taşıyor.