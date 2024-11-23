Arabasında olan yandı: 96 bin lira ceza verilecek

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, uzun süredir tartışılan yetkisiz çakar kullanımıyla ilgili yeni bir düzenlemeyi kabul etti.

Trafik güvenliğini artırmayı ve güvenlik tehditlerini minimize etmeyi amaçlayan yasa, çakar kullanımı konusunda ciddi yaptırımlar öngörüyor.

Artık yetkisi olmayan kişiler tarafından araçlarında çakar bulunanlar, tam 96 bin lira ceza ödeyecek.

Yeni düzenleme, trafik düzenini bozan ve güvenliği tehlikeye atan bu tür uygulamalara karşı daha sert bir yaklaşım benimsenmesini sağlıyor.

Yetkisiz çakar kullanımı tespit edilen kişiler, bu cezayla birlikte trafikteki sorumluluklarını yerine getirmek zorunda kalacak.

TRAFİKTEN MEN EDİLECEK

TBMM tarafından kabul edilen yeni düzenleme kapsamında, artık çakar veya tepe lambası kullanan kişiler, 96 bin lira para cezası ile karşı karşıya kalacak.

Yetkisiz kullanım tespit edilen sürücünün ehliyeti 30 gün süreyle geri alınacak ve araç aynı süreyle trafikten men edilecek.