Arabasında olanlar dikkat! Trafik polisi affetmiyor, cezalar cep yakıyor… 81 il genelinde trafik denetimleri arttırıldı. Arabasına onu taktırmış olanlar yandı. Cezalar cep yakıyor…

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Trafik denetimleri 81 il genelinde sıkı bir şekilde gerçekleştiriliyor. Bu denetimler kapsamında aracına çakar lamba taktıran ve trafikte kullananlara cezalar yağmur oldu yağdı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 1 Ocak ile 26 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen trafik denetimleri hakkında açıklama yaptı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan (Çakar Lamba) ya da Emniyet Şeridini İhlal Eden Sürücülere Karşı Denetimlerimiz Aralıksız Sürecek!” ifadelerini kullandı.

807 araç sahibine 5 milyon ceza…

81 İl Trafik Denetleme Şube Müdürlüklerince, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı koordinesinde, 01-26 Ocak 2024 tarihleri arasında “Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan” kişilere karşı sıkı denetimler gerçekleştirildi.

Yapılan bu denetimler sonucunda, toplamda 807 sürücü tespit edildi ve araçlarındaki ışıklı ve sesli uyarı işareti bulunan cihazlar (çakar lambalar) söktürüldü. Ayrıca, bu araç sahiplerine 5 milyon 196 bin TL para cezası uygulandı.