Araç muayenesini yaptıranlar dikkat! Alınan o ücret hesaplara geri yatıyor… TÜVTÜRK araç muayene istasyonunda araç muayenesini yaptıranlar için ücret iadesi kararı alındı. Kredi kartıyla yapılan ötelemelerde o ücret hesaplarınıza iade edilecek. İşte, detaylar…

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TÜVTÜRK araç muayene istasyonunda gerçekleştirilen muayene işlemlerinin ardından kredi kartıyla yapılan ödemelerle ilgili mahkeme, emsal nitelikte bir karar alındı.

Karar kapsamında kredi kartıyla yapılan ödemlerde alınan komisyon ücretleri haksız bulundu. Alınan kararla birlikte komisyon ödemelerinin geri alınacağı belirtildi.

Ücret iadesi yapılacak!

Ömer Altuntaş isimli bir vatandaşın başına gelen olay sonrası mahkeme kararıyla ücret iadeleri yapılacağı bildirildi. Yaşanan olayda, Trabzon''da 2022 yılı aracının muayenesini yaptırmak için gittiği araç muayene istasyonunda banka kartıyla yaptığı ödemede kendisinden 12,41 TL’lik komisyon ücreti alınma durumunu Tüketici Mahkemesi'ne taşıdı.

Mahkemeye taşınan bu konuda, Mahkeme Altuntaş’ı haklı buldu ve 12,41 TL’lik komisyon ücretinin tüm masraflar dahil edilerek 131 lira olarak ödenmesine hükmetti.

Karar emsal niteliğinde

Karar, emsal nitelik taşıdığı için aynı durumdan şikayetçi olanlar diğer kişiler hızlı bir süreç sonucunda zararlarını tazmin etme hakkına sahip olacak.

"Farkındalık olsun diye..."

Araç muayene ücreti için 450 TL’lik tutarı yanında nakit para olmadığı için banka kartıyla ödeme yaptığını ve kendisinden komisyon ücreti istendiğini belirten Altuntaş, “Geçen yılın Nisan ayında muayene istasyonunda aracımızın muayenesi yaptırdık. Ödemeyi nakit istediler ancak yanımda nakit yoktu.

Maaş kartıyla yani banka kartıyla ödeme yaptığımda bizden komisyon aldılar.

Kesilen bu ücretin nedenini sorduğunda ve yasal herhangi bir dayanak sunmak zorunda olmadıklarını beyan ettiler.

Biz de mecburen 12,41 TL’lik komisyonumuzu ödedik. Sonrasında mahkemeye başvurdum, bu tabi ki zor bir süreçti. Mahkemede haklı olduğumuz ortaya çıktı. Neticede alınan 12,41 TL’lik komisyon ücretinin bize iadesi yapılıyor. Dolayısıyla bilgilendirme adına, farkındalık oluşturması adına böyle bir girişimde bulundum” ifadelerini kullandı.