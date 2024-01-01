Araç sahipleri depoları fulleyin! Yeni zam yolda geliyor… Araç sahiplerini üzecek yeni zam yolda. Ellerini çabuk tutanlar zam gelmeden depoyu fulleyecek…

ensonhaber.com

Maktu özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarlarında artışa gidilmesinin ardından 3 Ocak akşamında benzin ve motorine zam gelmesi bekleniyor.

2023 Temmuz ayında akaryakıt ürünlerinin maktu ÖTV tutarlarında 5 TL'lik artış yapılmış, ayrıca her altı ayda bir üretici enflasyonu kadar artırılması kararlaştırılmıştı.

3 Ocak'ta açıklanan Aralık 2023 üretici fiyat endeksi (ÜFE) verilerine göre, akaryakıt ürünlerinin maktu özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarlarında son altı aylık üretici enflasyonu kadar bir artış bekleniyor.

Kasım ayında ÜFE'deki değişim yüzde 32,26, son beş aylıkta ise yüzde 24,18 olmuştu.

Aralık ayındaki tahmini artış ve KDV'nin de eklenmesiyle benzine en az 2,25 TL, motorine ise 2,11 TL'lik zam gündemde.