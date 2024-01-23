Araç sahipleri dikkat! Bakanlık uyardı, cezası 32 bin TL… İçişler Bakanlığı’ndan araç sahipleri için önemli uyarılar geldi. Bu şekilde kullananlar affedilmeyecek. Cezası 32 bin TL…

ensonhaber.com

İçişleri Bakanlığı, Türkiye’de ki araç sahipleri için önemli uyarılarda bulundu. Plakalarını o şekilde kullanmaya devam edenler için ciddi cezai yaptırımlar uygulanacağının altı çizildi.

Yapılan uyarıda, Avrupa Press Plaka (APP) ve sahte plaka kullanan araç sahiplerine 32 bin TL’yi bulan cezaların uygulanacağı belirtildi.

Detaylı olarak açıklayacak olursak yapılan açıklamada, APP kullanan araç sahiplerine 2 bin 647 lira para cezası, daha ciddi bir suç olan sahte plaka kullanımı durumunda ise 32 bin 170 lira para cezası ve 2 ila 5 yıl arasında hapis cezası uygulanacağı belirtildi.

2024 ile gelen yeni yönetmelik…

1 Ocak 2024 itibari ile tescil edilen araçlar için de yeni yönetmelikler devreye girecek. İçişleri Bakanlığı'nın konuya dair yaptığı son açıklamasında, araç sahiplerine bu yeni düzenlemeler de önemle hatırlatıldı.

Bakanlık’tan müdahale uyarısı…

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, sahte plakaların ve uygunsuz uygulama kullanımının suç olduğu belirtilmiş ve bu tür durumlarda devletin belirlediği standartlara uygun plakaların kullanılması için gerekli müdahalenin yapılacağınında uyarısı yapıldı.

Ayrıca, trafik güvenliğinin ve düzeninin sağlanabilmesi için kurallara uyumun önemine vurgu yapılmıştır.