Araç sahipleri dikkat! Mazota dev zam... İşte 6 Haziran benzin, motorin ve LPG fiyatları Araç sahiplerini üzecek haber geldi. Bu gece itibarıyla mazota zam gelmesi bekleniyor. Peki motorine ne kadar zam gelecek? 6 Haziran benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel akaryakıt fiyatları...

Uluslararası akaryakıt fiyatları son dönemde sık sık artış ve düşüş göstermeye başladı. Akaryakıt fiyatlarındaki bu dalgalanma ve TL değer kaybı pompa fiyatlarına da yansıyor.

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma sebebiyle akaryakıt fiyatları sık sık değişiyor. Bu durum akaryakıt fiyatlarının araştırılmasına neden oluyor.

Son olarak 30 Mayıs 2023 Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubuna 66 kuruş zam gelmişti.

Vatandaşları üzen bir haber daha geldi. Benzinden sonra bu kez mazot fiyatları değişiyor.

Peki mazota ne kadar zam gelecek? 6 Haziran benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel akaryakıt fiyatları...

Mazota zam yolda!

Sektör kaynaklardan alınan bilgiye göre bu gece itibarıyla motorin grubuna 1 lira 42 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

İstanbul 6 Haziran 2023 güncel akaryakıt fiyatları

Motorin litre fiyatı 19,40 TL

Benzin litre fiyatı 21,23 TL

LPG litre fiyatı 10,64 TL

Ankara 6 Haziran 2023 güncel akaryakıt fiyatları

Motorin litre fiyatı 19,79 TL

Benzin litre fiyatı 21,58 TL

LPG litre fiyatı 10,39 TL

İzmir 6 Haziran 2023 güncel akaryakıt fiyatları

Motorin litre fiyatı 19,86 TL

Benzin litre fiyatı 21,59 TL

LPG litre fiyatı 10,39 TL