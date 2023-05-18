Araç sahipleri dikkat! Mazota zam mı geliyor? İşte 18 Mayıs Perşembe benzin, motorin ve LPG fiyatları Araç sahiplerini üzen haber geldi. Bu gece itibarıyla motorin grubuna zam gelmesi bekleniyor. Peki motorine ne kadar zam gelecek? İşte 18 Mayıs Perşembe benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Uluslararası akaryakıt fiyatları son dönemde sık sık artış ve düşüş göstermeye başladı. Akaryakıt fiyatlarındaki bu dalgalanma ve TL değer kaybı pompa fiyatlarına da yansıyor.

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma sebebiyle akaryakıt fiyatları sık sık değişiyor. Bu durum akaryakıt fiyatlarının araştırılmasına neden oluyor.

Son olarak 9 Mayıs tarihinde benzin grubuna 43 kuruş, motorin grubuna ise 66 kuruş zam geldi.

Araç sahiplerini üzen haber duyuruldu. Motorine zam yolda. Peki güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?

Mazot'a zam yolda!

Sektör kaynaklardan alınan bilgiye göre motorin grubuna bu geceden itibaren 76 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

İstanbul 18 Mayıs 2023 güncel akaryakıt fiyatları

Motorin litre fiyatı 18,58 TL

Benzin litre fiyatı 19,91 TL

LPG litre fiyatı 10,64 TL