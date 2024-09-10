Araç sahipleri dikkat: O araç tipleri için zorunlu olacak! 3 ay sonra devreye girecek... Ticari araçlar için zorunlu olacak olan o sistemin devreye girmesine son 3 ay kala araç sahiplerine çıkacak maliyette belli oldu. 1 Ocak 2025 tarihinden sonra geçerli olacak olan sistem usulsüzlüklerinde önüne geçecek.

Haber Merkezi

İlk etapta sadece ticari araçlar için yapılması zorunlu olan Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) için geri sayım devam ederken araç sahiplerine yansıyacak maliyette belli oldu.

Bireysel araç sahiplerinin gönüllü katılım imkanı sunacak sistemle birlikte usulsüz akaryakıt fişi kesiminin önüne geçilerek vergi kaybının önlenmesi hedefleniyor.

UTTS ile birlikte toplamda 8 milyon aracın 713 milyar liralık yakıt tüketimi dijital olarak takip edilerek akaryakıt tüketiminin daha şeffaf olması sağlanacak.

UTTS SİSTEMİNİN MALİYETİ BELLİ OLDU!

Kayıt dışı işlemlerin azaltılması hedeflenen UTTS’ye katılım için belirlenen fiyat 1.810 TL olacak ve ödemeler, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesi olan www.utts.gov.tr üzerinden yapılabilecek. Yetkili firmalar tarafından gerçekleştirilecek montaj hizmeti de bu ücrete dahil olacak.

2024 yılı için geçerli olan bu fiyat, 2025 yılı itibarıyla Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranında artırılacak ve yeni fiyatlar her yılın başında duyurularak yürürlüğe girecek. Sisteme dahil olmak isteyen araç sahipleri, belirtilen tarih öncesinde gerekli işlemleri tamamlayarak bu zorunluluğa uymak zorunda olacaklar.