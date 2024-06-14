Araç sahipleri dikkat! O araçların trafiğe çıkması yasaklandı… İçişleri Bakanlığı tarafından bayram öncesinde araç sahiplerini ilgilendiren kararlar peş peşe geldi. Bakanlık tarafından alınan karar kapsamında 14-16 Haziran tarihleri arasında o araçların trafiğe çıkması tamamen yasaklandı. İşte, detaylar…

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9 günlük Kurban Bayramı tatilinin başlamasına kısa bir süre kala İçişleri Bakanlığı tarafından çeşitli kararların duyurusu yapılmaya başladı.

Bakanlık tarafından yapılan uyarılar arasında araç sahiplerini yakından ilgilendiren uyarılarda bulunuyor. Kazaların önlemek ve trafik yoğunluğunu minimum seviyeye düşürmek amacıyla alınan kararla birlikte o araç türlerinin geçici süreyle trafiğe çıkmayacağı belirtildi.

14 Haziran Cuma gününde 16 Haziran Pazar gününe kadar geçerli olacak yasakta trafiğe çıkamayacak araçlar belirtildi.

Hangi araçlar yasağa dahil

İçişleri Bakanlığı tarafından alınan karar kapsamında; kamyon, tanker ve çekici türü araçların, 14 Haziran Cuma günü saat 06.00'dan 16 Haziran Pazar günü saat 05.00'e kadar trafiğe çıkmasını yasakladı.

Ancak tedarik süreçlerinin aksamaması amacıyla; ilaç, tıbbi malzeme, kurbanlık, akaryakıt, yaş sebze/meyve, dondurulmuş gıdalar, süt ve süt ürünleri gibi bozulabilir gıdalar, canlı ve kesme çiçek, posta/süreli yayın, taşıyan tanker, kamyon ve çekici cinsi taşıtların seyirlerine ise istisnai olarak izin verilecek.

Yasak hangi yollarda geçerli olacak?

İçişleri Bakanlığı tarafından alınan kararla birlikte söz konusu olan araçlar için trafiğe çıkış yasağı getirdiği yollar ise şu şekilde:

- D100 Karayolu ve Anadolu (O4) Otoyolu Batı–Doğu istikameti

- D575 Karayolu (Yalova ilinden itibaren)

- D650 Karayolu (Bilecik ili Bozüyük ilçesinden itibaren)

- D655 Karayolu (Düzce ilinden itibaren)

- D750 Karayolu (Zonguldak ili Devrek ilçesinden itibaren)

- D755 Karayolu (Karabük ilinden itibaren)

- D765 Karayolu (Çankırı ve Kastamonu illerinden itibaren)

- D795 Karayolu (Çorum ilinden itibaren)

- Ankara - Kırıkkale - Samsun istikameti (Ankara, Amasya, Çorum, Kırıkkale illerinden itibaren)

- Antalya ili istikameti (Afyonkarahisar, Bilecik, Burdur, Sakarya, ve Kütahya illerinden itibaren)

- İzmir ili istikameti (O5 Otoyolu, D300 ve D550 Karayolları)