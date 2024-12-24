Araç sahipleri dikkat! O işlemi yaptırmayana 14 bin TL ceza uygulanacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 2025 yılında uygulanacak idari para cezaları yeniden değerleme oranına göre zamlanacak.
Çevre Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu kapsamında uygulanacak idari para cezalarda da yaşanacak olan zammın ardında araç sahiplerini yakından ilgilendiren o uygulamanın yapılmaması durumunda ödenecek cezalar cep yakacak.
Araç muayeneleri sırasında yapılan egzoz emisyon ölçümünü yaptırmayan kişiler yüzde 43,93’lük zamla birlikte ödenecek ceza katlanarak artacak.
14 BİN 310 TL CEZA ÖDENECEK
Yeni yıla girilmesiyle birlikte araç sahipleri muayene işlemleri sırasında yaptırması gereken egzoz emisyon işlemlerini yaptırmayanlar zamlı fiyatlarla karşılaşacak.
Araç sahiplerini yakından ilgilendiren zamla birlikte 2024 yılında egzoz emisyon ölçümünü yaptırmayanlara uygulanan 9 bin 943 TL'lik ceza 2025 yılında yüzde 43,93 oranında artış göstererek 14 bin 310 liraya yükseldi.