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Araç sahipleri dikkat! O işlemi yaptırmayana 14 bin TL ceza uygulanacak

Araç sahipleri dikkat! O işlemi yaptırmayana 14 bin TL ceza uygulanacak 2025 yılında yeniden değerleme oranına göre güncellenecek olan idari para cezalarında yaşanacak olan zamların ardından araç sahiplerini yakından ilgilendiren o işlemde ceza oranı 14 bin TL oluyor.