Araç sahiplerine müjde: Bu kez zam değil indirim! İşte 18 Ağustos benzin, motorin ve LPG fiyatları... Akaryakıt fiyatlarında uzun bir sürenin ardından indirim haber geldi. Mazota bugünden itibaren 1 lira 52 kuruş indirim geldi. Yeni fiyatlar pompaya yansıdı. İşte 18 Ağustos indirimli benzin, motorin ve LPG fiyatları...

ensonhaber.com Uluslararası akaryakıt fiyatları son dönemde sık sık artış göstermeye başladı. Akaryakıt fiyatlarındaki bu dalgalanma ve TL değer kaybı pompa fiyatlarına da yansıyor. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma sebebiyle akaryakıt fiyatları sık sık değişiyor. Bu durum akaryakıt fiyatlarının araştırılmasına neden oluyor. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere mazota 1 lira 52 kuruş indirim geldi. Peş peşe gelen zam haberlerinin ardından mazota gelen indirim, araç sahiplerinin yüzünü güldürdü. İndirim haberi sonrası güncel akaryakıt fiyatları araştırılmaya başladı. İşte 18 Ağustos benzin, motorin ve LPG fiyatları... İstanbul 18 Ağustos 2023 güncel akaryakıt fiyatları Motorin litre fiyatı 36,81 TL Benzin litre fiyatı 37,67 TL LPG litre fiyatı 15,93 TL Ankara 18 Ağustos 2023 güncel akaryakıt fiyatları Motorin litre fiyatı 37,36 TL Benzin litre fiyatı 38,28 TL LPG litre fiyatı 16,29 TL İzmir 18 Ağustos 2023 güncel akaryakıt fiyatları Motorin litre fiyatı 37,53 TL Benzin litre fiyatı 38,35 TL LPG litre fiyatı 16,00 TL