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Araç sahiplerine müjde: İndirim geldi! İşte 31 Ekim benzin, motorin ve LPG fiyatları

Araç sahiplerine müjde: İndirim geldi! İşte 31 Ekim benzin, motorin ve LPG fiyatları Araç sahiplerini sevindiren haber geldi. Dün gece itibarıyla akaryakıt fiyatları bir kez daha değişti. Peki, 31 Ekim motorin, benzin ve LPG fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel akaryakıt fiyatları…