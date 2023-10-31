Araç sahiplerine müjde: İndirim geldi! İşte 31 Ekim benzin, motorin ve LPG fiyatları

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Uluslararası akaryakıt fiyatları, son dönemde belirgin bir dalgalanma göstermeye başladı.
Bu dalgalanmanın nedenleri arasında Brent petrol fiyatlarının sürekli değişkenlik göstermesi ve TL'nin değer kaybı bulunuyor.
Geçtiğimiz haftalarda akaryakıta gelen indirim sonrası zam haberi vatandaşları endişelendirmişti. Ancak bir kez daha yüzler güldü.
Dün gece itibarıyla akaryakıt fiyatları bir kez daha değişti. Motorin grubuna 1 lira 57 kuruş indirim geldi.
Vatandaşlar güncel fiyatları merak ediyor. İşte 31 Ekim benzin, motorin ve LPG litre fiyatları…
İSTANBUL
Benzin: 35,04 TL
Motorin: 38,00 TL
LPG (Otogaz): 18,13 TL
ANKARA
Benzin: 35,72 TL
Motorin: 38,64 TL
LPG (Otogaz): 18,50 TL
İZMİR
Benzin: 35,83 TL
Motorin: 38,82 TL
LPG (Otogaz): 18,20 TL