Araç sahiplerine müjde! Mazota indirim mi geliyor? 24 Nisan benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar, kaç TL? Araç sahiplerini sevindiren haber geldi. Akaryakıtta fiyatlar bir kez daha değişiyor. Mazota indirim yolda! Vatandaşlar güncel akaryakıt fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki mazota ne kadar indirim gelecek? 24 Nisan benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu?

Uluslararası akaryakıt fiyatları son dönemde sık sık artış ve düşüş göstermeye başladı. Akaryakıt fiyatlarındaki bu dalgalanma ve TL değer kaybı pompa fiyatlarına da yansıyor.

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma sebebiyle akaryakıt fiyatları sık sık değişiyor. Bu durum akaryakıt fiyatlarının araştırılmasına neden oluyor.

Son olarak 21 Nisan 2023 Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubuna 1,21 TL motorine ise 91 kuruş indirim geldi.

Araç sahiplerini sevindiren müjdeli haber sonrasında akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor. Mazota bu gece yarısından itibaren indirim gelmesi bekleniyor.

Peki mazota ne kadar indirim gelecek? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İşte 24 Nisan benzin, motorin ve otogaz fiyatları…

Mazota indirim yolda!

Sektör kaynaklardan alınan bilgiye göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorin grubuna 47 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.

İstanbul 24 Nisan 2023 güncel akaryakıt fiyatları

Motorin litre fiyatı 20,17 TL

Benzin litre fiyatı 21,25 TL

LPG litre fiyatı 10,64 TL

Ankara 24 Nisan 2023 güncel akaryakıt fiyatları

Motorin litre fiyatı 20,50 TL

Benzin litre fiyatı 21,61 TL

LPG litre fiyatı 10,39 TL

İzmir 24 Nisan 2023 güncel akaryakıt fiyatları

Motorin litre fiyatı 20,59 TL

Benzin litre fiyatı 21,59 TL

LPG litre fiyatı 10,39 TL