Araç sahiplerini üzecek karar! 1 Ocak itibariyle tamamen yasaklanıyor Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren karar 1 Ocak 2024 itibariyle yürürlüğe girecek. İşte o yasak...

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Otomobili olanları yakından ilgilendiren önemli bir karar alındı. Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren bu karar 1 Ocak 2024 itibariyle yürürlüğe girecek.

Bu karar yeni yıldan itibaren uygulanmaya başlanacak ve tüm araçlarda kullanımına yasak getirilecek.

Tamamen yasaklanıyor

Araçlarda üst sınıf görünümü sağlamak ve kaliteli görünüm elde etmek için araç sahiplerinin tercih ettiği bir yöntem olan krom kaplama artık yasaklanacak.

Avrupa Birliği’nin otomobil üretiminde krom kaplama kullanımını yasaklama kararının ardından krom kaplamanın yerine tercih edilecek farklı bir malzeme arayışına girildi.

Krom kaplama kullanımının yasaklanmasının nedeni, krom kaplamanın sağlık açısından son derece zararlı olmasıdır.

Krom kaplamanın yasaklanması, çevre ve insan sağlığı açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.